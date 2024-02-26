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Beyaz Gazete
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Turabi'den Survivor paylaşımı!

Daha önce kazandığı iki şampiyonlukla Survivor'a büyük iz bırakan Turabi Çamkıran, bir süredir sağlığı ile ilgili haberlerle gündeme geliyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'a veda eden Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla gündem oldu.

Ekleme: 26.02.2024 - 02:09 Güncelleme: 26.02.2024 - 02:12 / Editör: Ozge Selin
Survivor'ın en popüler isimlerinden olan Turabi diğer yarışmacılarla yaşadığı polemikler ile adından söz ettiriyordu. Acun Ilıcalı, All Star'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu.

"AĞIR ENFEKSİYON KAPMIŞIM"

Sağlık durumu merak konusu olan 36 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" açıklamasını yapmıştı.

Turabi'den Survivor paylaşımı!

"BİR SURVİVOR BİTTİ, SIRA DİĞERİNDE"

Sevenlerini üzen Turabi Çamkıran, "Her zaman 'İnşallah Rabbim reality TV show'da ölmeyi nasip eder bana' diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş. Bir Survivor'dan çıktık, şimdi diğerine. Bakalım bundan çıkabilecek miyiz? Doktor 'Survivor'da incinmişsin' dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Turabi'den Survivor paylaşımı!

'KILIÇLI, KALKANLI ROL' MESAJI!

Survivor'da kazandığı bir oyun sonrası yaptığı sevinç gösterisini de paylaşan Turabi, "Ölmez sağ kalırsam kesinlikle dönem işlerinde oynamalıyım. Şöyle kılıçlı, kalkanlı bir rol olsa iyi olmaz mıydı?" mesajıyla yapımcılara seslenmeyi de ihmal etmemişti.

Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söyleyen Turabi'den yeni paylaşım geldi.

Turabi'den Survivor paylaşımı!

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Turabi Survivor All Star'ı etiketliyerek "Hevesim yine kursağımda kaldı" notunu düştü. Yarışmacının paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

Takipçileri Turabi'ye "Senden sonra bizim de kursağımızda kaldı", "Turbo geri gelecek misin Survivor'a? ", "Kral sensiz hiç sarmıyor" gibi yorumlar yaptı.

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