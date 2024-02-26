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Tanyeli, evinin kapılarını açtı...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin son konuğu, pankreas kanserine yakalandıktan Avustralya’daki evini kapatıp Türkiye’ye yerleşen Tanyeli oldu. 2000'lerin başında oturduğu siteye yıllar sonra geri dönen Tanyeli, oturduğu evin pozitif enerjisine inanıyor.

Ekleme: 26.02.2024 - 01:56 Güncelleme: 26.02.2024 - 02:00 / Editör: Ozge Selin
Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” 30'uncu bölümüyle ekrana geldi.

SON KONUK TANYELİ!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” son bölümde, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli oldu.

Tanyeli, evinin kapılarını açtı...

ÇİÇEKLİ OBJELERİ DİKKAT ÇEKTİ

2000'lerin başında oturduğu siteye yıllar sonra geri dönen Tanyeli, oturduğu evin pozitif enerjisine inanıyor. Sade ama bir o kadar şık döşenen salonda çiçek ve renkli objeler dikkat çekiyor.

Tanyeli, evinin kapılarını açtı...

ŞÖMİNE KEYFİ

Evinde gri ve bej tonları tercih eden Tanyeli, kış aylarında şömine başında keyif yapıyor.

Tanyeli, evinin kapılarını açtı...

MAVİ TONLARDA MUTFAK

Mavi tonların hakim olduğu bir mutfağa sahip olan ünlü oryantal fırsat buldukça burada yemek yapıp zaman geçiriyor.

Tanyeli, evinin kapılarını açtı...


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