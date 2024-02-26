Tanyeli, evinin kapılarını açtı...

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” 30'uncu bölümüyle ekrana geldi.SON KONUK TANYELİ!“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” son bölümde, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli oldu.ÇİÇEKLİ OBJELERİ DİKKAT ÇEKTİ2000'lerin başında oturduğu siteye yıllar sonra geri dönen Tanyeli, oturduğu evin pozitif enerjisine inanıyor. Sade ama bir o kadar şık döşenen salonda çiçek ve renkli objeler dikkat çekiyor.ŞÖMİNE KEYFİEvinde gri ve bej tonları tercih eden Tanyeli, kış aylarında şömine başında keyif yapıyor.MAVİ TONLARDA MUTFAKMavi tonların hakim olduğu bir mutfağa sahip olan ünlü oryantal fırsat buldukça burada yemek yapıp zaman geçiriyor.