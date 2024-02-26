Hem oyunculuğu hem şarkıcılığı bıraktı!

Bir dönemin fenomen dizilerinden Akasya Durağı'nın oyuncuları konuşulmaya devam ediyor.Dizide Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, yıllara meydan okuyor. Obayana'nın büyük aşkı Dilek, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.2018 yılında evlenen ve sessiz sedasız boşanan Sönmez, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık yapmıyor. Gözlerden uzak yaşayan güzel isim, sosyal medyada hayatına dair kesitler paylaşmayı da ihmal etmiyor.Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son halini görenler "Hiç yaşlanmıyor”, "Kadın yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.