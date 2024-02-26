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Beyaz Gazete
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Hem oyunculuğu hem şarkıcılığı bıraktı!

Akasya Durağı'nda hayat verdiği Dilek karakteriyle tanınan Pelin Sönmez, yeni hayatıyla gündem oldu. Şarkıcılık ve oyunculuk yapmayı bırakan ünlü isim, günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Ekleme: 26.02.2024 - 09:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin fenomen dizilerinden Akasya Durağı'nın oyuncuları konuşulmaya devam ediyor.

Dilek rolüyle ünlendi

Dizide Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, yıllara meydan okuyor. Obayana'nın büyük aşkı Dilek, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.

Hem oyunculuğu hem şarkıcılığı bıraktı!

Sakin hayat

2018 yılında evlenen ve sessiz sedasız boşanan Sönmez, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık yapmıyor. Gözlerden uzak yaşayan güzel isim, sosyal medyada hayatına dair kesitler paylaşmayı da ihmal etmiyor.

"Hiç yaşlanmıyor”

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son halini görenler "Hiç yaşlanmıyor”, "Kadın yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.

Hem oyunculuğu hem şarkıcılığı bıraktı!

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