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Deniz Akel'den dikkat çeken açıklama!

Arnavut Kaldırımı', 'Hovarda', 'Ah Yandım', 'Eğlen Güzelim' gibi şarkıların kliplerini çeken başarılı yönetmen Deniz Akel, son dönemdeki klipleri değerlendirdi. Biz "Arnavut Kaldırımı" klibine sadece 2 aya yakın masa çalışması yaptık diyen Akel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 26.02.2024 - 02:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 02:05 / Editör: Ozge Selin
Deniz Akel, önceki gün Nişantaşı'ndaki City's Alışveriş Merkezi'nden çıkarken görüntülendi. Son dönemdeki klipleri değerlendiren Deniz Akel, 'Ben 1998'de başladım. O yükseliş o zamanlardaki yükseliş şu an yok. Bence müzik kanallarının kapatılması bunda etken' dedi.

'5000'E YAKIN KLİBİM VAR'

'Müzik piyasası tabii ki çıkışta bütün yetenekler ortada ama eskiden bütçeler güzeldi' diyen Akel, 'Abdullah Oğuz ile bu kliplerde devrim yaptık. Biz o zamanlarda işe çok para yatırıyorduk. İş güzel olsun, nasıl olsa para kazanıyoruz diyorduk. Bütçeler şu an azaldı ve küçüldü. Olanaklar da daraldı. Biz 'Arnavut Kaldırımı' klibine sadece 2 aya yakın masa çalışması yaptık. Şarkının içeriğini ortaya çıkarmak önemli bence. Düşüş bence bütçelerden de kaynaklı. Benim 5000'e yakın klibim var' dedi.

Deniz Akel'den dikkat çeken açıklama!

ERZİNCAN'DAN AMERİKA'YA UZANAN FİLM

Uzun süredir Amerika'da yaşadığını söyleyen Deniz Akel, 'Sinema filmine başlayacağız. Bir hazırlık süreci içindeyiz. İlginç bir hikaye keşfettik Amerika'da olduğumuz süreçte. Erzincan'da çobanlıkla başlayıp, Amerika'da hayatına devam eden ve orada bir restaurant sahibi olan Türk bir arkadaşımızın hayatını sinema filmi yapacağız' diyerek yeni bir sinema filmi hazırladıklarının müjdesini verdi.

Deniz Akel'den dikkat çeken açıklama!


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