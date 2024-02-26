Arka Sokaklar setinde beklenmedik olay!

18 yıldır kesintisiz yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin setinde, beklenmedik bir olay yaşandı. Dizinin kostüm kamyonu, sahibiyle birlikte ortadan kayboldu. Kamyonun kaybolmasıyla birlikte, 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncuları sete çıkamadı.Arka Sokaklar dizisinin planlanan çekimleri bir sonraki güne ertelendi ve çekimlerinde kullanılacak olan kostümlerle gerekli aksesuarlar yeniden temin edildi. Yapım şirketi D Media, bu süreçte konuyla ilgili tutanak tuttu ve yasal işlemler başlattı. Yapımcı firma ve dizi ekibinin aldığı önlemlerle birlikte çekimlerin kısa sürede tekrar başlaması bekleniyor.