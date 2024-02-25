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Gönül Dağı itirafı! Diziye dönmek mümkün olsa...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat vererek yıldızı parlayan Gülsüm Ali İlhan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile adından sıkça söz ettirdi. Berk Atan ile olan uyumu, izleyicilerin efsanesi haline gelmişti. Ancak dizinin ilk iki sezonunun ardından İlhan'ın projeden ayrılması hayranlarını derinden üzmüştü. Aylar sonra güzel oyuncunun yaptığı açıklama seyirciyi şaşırttı.

Ekleme: 25.02.2024 - 09:13 Güncelleme: 25.02.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, TRT 1 ekranlarında büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisinin Dilek karakterine hayat vererek adını duyurmuştu. Ancak, dizinin ilk iki sezonunun ardından İlhan'ın projeden ayrılma kararı hayranlarını şok etmişti. Projeden ayrılmasından 2 yıl sonra önemli bir açıklama yapan İlhan, Gönül Dağı ile ilgili hayalini açıkladı.

GÜLSİM ALİ'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA!

Oyuncunun geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında yaptığı itiraf ise Gönül Dağı hayranlarını şaşırttı.

Diziden ayrılmasının ardından aylarca sessiz kalan Gülsüm Ali İlhan, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda 'Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim.

Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o' dedi.

DİLEK KARAKTERİ NASIL ÖLDÜ?
Asuman ve Ramazan'ın düğün günü geldiğinde, Gönül Dağı'ndan taşlar düşmeye başladı ve Dilek bölgeye görev için gitti.

Gönül Dağı itirafı! Diziye dönmek mümkün olsa...

Dizinin geçen sezon finallerinde, doğuma az bir zaman kala çalışmaya devam eden ve tehlike altında Dilek yaşamını yitirdi. Taner'in göz yaşları ise seyircileri derinden üzdü.

Dilek'e hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından diziye şu sözlerle veda etmişti:

'Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı 'Gönül Dağı'. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.

Gönül Dağı itirafı! Diziye dönmek mümkün olsa...

İyi ki olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.'
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