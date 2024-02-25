Gönül Dağı itirafı! Diziye dönmek mümkün olsa...

Güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, TRT 1 ekranlarında büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisinin Dilek karakterine hayat vererek adını duyurmuştu. Ancak, dizinin ilk iki sezonunun ardından İlhan'ın projeden ayrılma kararı hayranlarını şok etmişti. Projeden ayrılmasından 2 yıl sonra önemli bir açıklama yapan İlhan, Gönül Dağı ile ilgili hayalini açıkladı.Oyuncunun geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında yaptığı itiraf ise Gönül Dağı hayranlarını şaşırttı.Diziden ayrılmasının ardından aylarca sessiz kalan Gülsüm Ali İlhan, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda 'Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim.Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o' dedi.Asuman ve Ramazan'ın düğün günü geldiğinde, Gönül Dağı'ndan taşlar düşmeye başladı ve Dilek bölgeye görev için gitti.Dizinin geçen sezon finallerinde, doğuma az bir zaman kala çalışmaya devam eden ve tehlike altında Dilek yaşamını yitirdi. Taner'in göz yaşları ise seyircileri derinden üzdü.Dilek'e hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından diziye şu sözlerle veda etmişti:'Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı 'Gönül Dağı'. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.İyi ki olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.'