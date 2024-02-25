Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...
7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, önceki gün küçük oğluyla TAKVİM objektifine yansıdı. Emre Altuğ, projelerinden bahsederken Uzay Altuğ'un son hali dikkat çekti. Öte yandan baba-oğlun benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Küçük Emre" yorumları yapıldı. İşte Emre Altuğ ve onunu kopyası Uzay Altuğ...
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu.
Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti.
Emre Altuğ, önceki gün küçük oğlu Uzay ile TAKVİM objektifine yansıdı. Oğlu Uzay'ı üşüttüğü için Ulus'ta bir hastaneye kontrole götüren şarkıcı, ayaküstün basın mensuplarıyla sohbet etti.
'Ne Ala' şarkısından bahseden sanatçı, "Dinleyenlerin çok beğenilmesi güzel. Yeni şarkı geliyor. Nisan ya da Mayıs gibi çıkacak. Mustafa Ceceli ile çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta okurum. Yazlık bir şarkı... Evlendirici bir eser. Hayatımdan memnunum. Çalışmayı seviyorum. Durunca yoruluyorum. Yazın çalışırım. Geri kalan zamanda çocuklarla oluruz" dedi.
Öte yandan Emre Altuğ'un oğlu Uzay ile benzerliği görenleri şaşırttı. Baba-oğul için sosyal medyada "Hık demiş burnundan düşmüş", "Küçük Emre" yorumları yapıldı.
İşte Emre Altuğ başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN
SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ
HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI
EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA
MERYEM UZERLİ VE KIZLARI
ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ VE ÇOCUKLARI
Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti.
Emre Altuğ, önceki gün küçük oğlu Uzay ile TAKVİM objektifine yansıdı. Oğlu Uzay'ı üşüttüğü için Ulus'ta bir hastaneye kontrole götüren şarkıcı, ayaküstün basın mensuplarıyla sohbet etti.
'Ne Ala' şarkısından bahseden sanatçı, "Dinleyenlerin çok beğenilmesi güzel. Yeni şarkı geliyor. Nisan ya da Mayıs gibi çıkacak. Mustafa Ceceli ile çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta okurum. Yazlık bir şarkı... Evlendirici bir eser. Hayatımdan memnunum. Çalışmayı seviyorum. Durunca yoruluyorum. Yazın çalışırım. Geri kalan zamanda çocuklarla oluruz" dedi.
Öte yandan Emre Altuğ'un oğlu Uzay ile benzerliği görenleri şaşırttı. Baba-oğul için sosyal medyada "Hık demiş burnundan düşmüş", "Küçük Emre" yorumları yapıldı.
İşte Emre Altuğ başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN
SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ
HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI
EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA
MERYEM UZERLİ VE KIZLARI
ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ VE ÇOCUKLARI