Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu.Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti.Emre Altuğ, önceki gün küçük oğlu Uzay ile TAKVİM objektifine yansıdı. Oğlu Uzay'ı üşüttüğü için Ulus'ta bir hastaneye kontrole götüren şarkıcı, ayaküstün basın mensuplarıyla sohbet etti.'Ne Ala' şarkısından bahseden sanatçı, "Dinleyenlerin çok beğenilmesi güzel. Yeni şarkı geliyor. Nisan ya da Mayıs gibi çıkacak. Mustafa Ceceli ile çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta okurum. Yazlık bir şarkı... Evlendirici bir eser. Hayatımdan memnunum. Çalışmayı seviyorum. Durunca yoruluyorum. Yazın çalışırım. Geri kalan zamanda çocuklarla oluruz" dedi.Öte yandan Emre Altuğ'un oğlu Uzay ile benzerliği görenleri şaşırttı. Baba-oğul için sosyal medyada "Hık demiş burnundan düşmüş", "Küçük Emre" yorumları yapıldı.İşte Emre Altuğ başta olmak üzere ünlülerin çocukları...