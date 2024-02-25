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Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...

7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, önceki gün küçük oğluyla TAKVİM objektifine yansıdı. Emre Altuğ, projelerinden bahsederken Uzay Altuğ'un son hali dikkat çekti. Öte yandan baba-oğlun benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Küçük Emre" yorumları yapıldı. İşte Emre Altuğ ve onunu kopyası Uzay Altuğ...

Ekleme: 25.02.2024 - 09:03 Güncelleme: 25.02.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu.

Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti.

Emre Altuğ, önceki gün küçük oğlu Uzay ile TAKVİM objektifine yansıdı. Oğlu Uzay'ı üşüttüğü için Ulus'ta bir hastaneye kontrole götüren şarkıcı, ayaküstün basın mensuplarıyla sohbet etti.

'Ne Ala' şarkısından bahseden sanatçı, "Dinleyenlerin çok beğenilmesi güzel. Yeni şarkı geliyor. Nisan ya da Mayıs gibi çıkacak. Mustafa Ceceli ile çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta okurum. Yazlık bir şarkı... Evlendirici bir eser. Hayatımdan memnunum. Çalışmayı seviyorum. Durunca yoruluyorum. Yazın çalışırım. Geri kalan zamanda çocuklarla oluruz" dedi.

Öte yandan Emre Altuğ'un oğlu Uzay ile benzerliği görenleri şaşırttı. Baba-oğul için sosyal medyada "Hık demiş burnundan düşmüş", "Küçük Emre" yorumları yapıldı.

İşte Emre Altuğ başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN

Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...




SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ

Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...





HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK


Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...



HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI

Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...








EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...






MERYEM UZERLİ VE KIZLARI

Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...



ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ VE ÇOCUKLARI

Çağla’nın 2 numarası babasının kopyası...

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