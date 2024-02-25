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38 beden olma sırrı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin bir zamanların sevilen dizisi Güneşi Beklerken'de yaşadığı zorlu dönemi ve karakter gereği verdiği kilolarlarla gündeme geldi. Kanal D ekranlarında 2013-2014 yılları arasında yayınlanan dizide Melis karakterine hayat veren Tanrısevsin rolünün gerekliliklerini yerine getirmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İzleyiciler bundan 10 yıl önce güzel oyuncunun nasıl kilo verdiğini merak ediyordu.

Ekleme: 25.02.2024 - 09:19 Güncelleme: 25.02.2024 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Dizide bulimiya hastası bir karakteri canlandıran güzel oyuncunun karakterinin inandırıcılığını artırmak için kısa sürede 6 kilo verdiği ortaya çıktı. Tanrısevsin bu süreçte, 1100 kalorilik bir beslenme programı uygulayarak 1.5 ay gibi kısa bir sürede hedefine ulaşmış. Oyuncunun bu fedakarlığı, performansının yanı sıra fiziksel değişimiyle de dikkat çekmişti.

Güzel oyuncu "Melis karakteri dizide bulimiya olunca siz de bu rolle birlikte inanılmaz zayıfladınız. Kaç kilo ve nasıl vermiştiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Eve teslim diyet yemekleri gönderen bir şirketle kilo verdim. 1100 kalorilik beslenme programını bir ay uyguladım. Bu süre boyunca çok su içtim.

Bir buçuk ayın sonunda altı kilo vermiştim. Düşük kalorili beslenmeye alışınca sonrasında yediklerime dikkat ederek formumu korumaya devam ettim.

Kimse istemedi benden ancak bu hastalığa yakalanan insanların görüntüsünü yansıtabilmek için kendi isteğimle yaptım. Oynadığım sahnelerin daha inandırıcı olmasını arzu ettim.

Bulimiya hastalığının Melis karakteri üzerinde işlenmesi de çok hoşuma gitti çünkü bu hastalıkla mücadele eden çok sayıda insan var.

38 beden olma sırrı ortaya çıktı!

Melis'in ne kadar kötü bir şey yaptığını insanlara anlatabilmek istiyordum. Sosyal medyadan çok fazla sayıda insan ulaştı dizinin o bölümleri yayınlandıktan sonra.

Hatta benimle bağlantıya geçen bulimiya hastası bir kişiyi sete davet ettim, orada konuştuk ve tedavi olmaya ikna oldu. Fitness eğitmenimle birlikte bir egzersiz programı uyguluyorum. Bana sporu sevdirdi.

Haftada üç gün birlikte çalışıyoruz. Kendi ağırlığımla egzersizler yapıyorum çoğunlukla. Eğitmenim vücudumun ihtiyaç duyduğu şekilde egzersiz planını belirliyor."
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