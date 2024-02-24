Serkay Tütüncü'den doğum günü paylaşımı!

Survivor yarışmasında adını duyuran daha sonra bir çok dizide yer alan oyuncu Serkay Tütüncü sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak Emel Tütüncü'nün doğum gününü kutladı.Tütüncü, annesiye fotoğrafına 'İyi ki doğdun canımın içi' notunu düştü.BAĞLANMIŞ KÖPEKLERLE İLGİLİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTUSerkay Tütüncü, evinden spora giderken sürekli sağa sola bağlanmış köpekler gördüğünü bazılarının çok uzun bekletildiği için soğuktan titredeğini belirterek sinirlenmişti.Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından cadde üzerine bağlanmış köpeklerle ilgili paylaşımda bulunmuştu. Tütüncü, "Sürekli sağa sola bağlanmış köpekler görüyorum. Gezdiren kişi diğer köpekleri almaya gitmiştir, apartmana hepsiyle girmemek için bağlıyordur diye düşündüm ama durum hiç öyle değil. Bazen spora gidip geliyorum. Bir saattir aynı yerde bekleyen köpekler var." ifadelerini kullanmıştı.Tütüncü sokakta bağlanmış vaziyette duran bir başka köpeği paylaşarak, "Cidden sinirlenmeye başladım bu işe. Mesela şu köpek 1.5 saat orada durdu dün ve titriyordu hava soğuk olduğu için" demişti.Serkay Tütüncü sokakta bağlanmış vaziyette duran bir başka köpeği paylaşarak, "Cidden sinirlenmeye başladım bu işe. Mesela şu köpek 1.5 saat orada durdu dün ve titriyordu hava soğuk olduğu için" ifadelerine yer vermişti.