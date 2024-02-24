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Serkay Tütüncü'den doğum günü paylaşımı!

Serkay Tütüncü sosyal medya hesabından annesi Emel Tütüncü'nün doğum gününü kutladı.

Ekleme: 24.02.2024 - 01:43 Güncelleme: 24.02.2024 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Survivor yarışmasında adını duyuran daha sonra bir çok dizide yer alan oyuncu Serkay Tütüncü sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak Emel Tütüncü'nün doğum gününü kutladı.

Tütüncü, annesiye fotoğrafına 'İyi ki doğdun canımın içi' notunu düştü.

Serkay Tütüncü'den doğum günü paylaşımı!

BAĞLANMIŞ KÖPEKLERLE İLGİLİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Serkay Tütüncü, evinden spora giderken sürekli sağa sola bağlanmış köpekler gördüğünü bazılarının çok uzun bekletildiği için soğuktan titredeğini belirterek sinirlenmişti.

Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından cadde üzerine bağlanmış köpeklerle ilgili paylaşımda bulunmuştu. Tütüncü, "Sürekli sağa sola bağlanmış köpekler görüyorum. Gezdiren kişi diğer köpekleri almaya gitmiştir, apartmana hepsiyle girmemek için bağlıyordur diye düşündüm ama durum hiç öyle değil. Bazen spora gidip geliyorum. Bir saattir aynı yerde bekleyen köpekler var." ifadelerini kullanmıştı.

Serkay Tütüncü'den doğum günü paylaşımı!

Tütüncü sokakta bağlanmış vaziyette duran bir başka köpeği paylaşarak, "Cidden sinirlenmeye başladım bu işe. Mesela şu köpek 1.5 saat orada durdu dün ve titriyordu hava soğuk olduğu için" demişti.

Serkay Tütüncü'den doğum günü paylaşımı!

Serkay Tütüncü sokakta bağlanmış vaziyette duran bir başka köpeği paylaşarak, "Cidden sinirlenmeye başladım bu işe. Mesela şu köpek 1.5 saat orada durdu dün ve titriyordu hava soğuk olduğu için" ifadelerine yer vermişti.

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