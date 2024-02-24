Murat Aygen: En büyük hayalim aile olmaktı!

Öğrencilerin "Geleceğe dair kurduğunuz hayaller var mı? sorusuna cevap veren Murat Aygen, "Dünya çok hızlı değişiyor ve ben küçük hayaller kuruyorum. Hayatımdaki en büyük hayalim aile olmaktı. Daha sonra da o aileyi ayakta tutabilmek oldu. 'Çok uçuk bir hayalin var mı?' diye sorarsanız bir Marvel filminde oynamak isterdim" dedi.HAYATI FİLM VE KİTAP OLACAKHayatının kitap olarak yazılmasıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Hayatımı yazmak isteyenler oldu ama roman olarak yazılmasını çok istemedim. Yayınevi 'Sen kendi hayatını yaz' dedi, bu sırada bir yapım şirketi de 'Biz de filmi çekelim' dedi. İki sene içinde yapacağız gibi" şeklinde konuştu.