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Beyaz Gazete
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Jülide Ateş: O sorulara tebessüm ediyorum!

Türkiye eski güzeli ve sunucu Jülide Ateş, önceki gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'ndaydı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim, oyunculuğa bakış açısı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ekleme: 24.02.2024 - 01:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 01:55 / Editör: Ozge Selin
Nişantaşı’nda görüntülenen Jülide Ateş, oyunculuk yapmayı düşünmediğini belirterek, “52 yaşındayım ve 30 sene boyunca ben hep habercilik yaptım. Oyunculuk yapıp yapmayacağım sorularına tatlı bir şekilde tebessüm ediyorum” dedi.

1990'da Türkiye güzeli seçilen Ateş, Türkiye gündemini yakından takip ettiğini dile getirerek, "Henüz ekrana dönmüyorum ama gündemi yakından takip ediyorum, soracak çok soru var, sorularımı biriktiriyorum" şeklinde konuştu.

Jülide Ateş: O sorulara tebessüm ediyorum!
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