İmajını değiştirdi

Verdiği kilolar ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zara imajını da tazeledi. Saçlarının rengini açtıran Zara'nın son hali hayranlarından tam not aldı.Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü şarkıcı Zara özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Zara, fazla kilolarından kurtuldu.Fit bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı radikal bir karar aldı. İmajını değiştiren ünlü isim sosyal medyada çok konuşuldu. Saçlarının rengini açtıran Zara'yı gören sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.Sosyal medyada Zara için "Saçların ne kadar güzel olmuş", "Daha da gençleşmişsin" ve "Nokta atışı olmuş" gibi yorumlarda bulundu.İşte Zara'ın yeni imajı;