  • USD: 31,00 - 31,06
  • EURO: 33,56 - 33,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmajını değiştirdi

Verdiği kilolar ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zara imajını da tazeledi. Saçlarının rengini açtıran Zara'nın son hali hayranlarından tam not aldı.

Ekleme: 24.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Verdiği kilolar ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zara imajını da tazeledi. Saçlarının rengini açtıran Zara'nın son hali hayranlarından tam not aldı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü şarkıcı Zara özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Zara, fazla kilolarından kurtuldu.

ZARA SAÇLARINI DEĞİŞTİRDİ

Fit bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı radikal bir karar aldı. İmajını değiştiren ünlü isim sosyal medyada çok konuşuldu. Saçlarının rengini açtıran Zara'yı gören sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada Zara için "Saçların ne kadar güzel olmuş", "Daha da gençleşmişsin" ve "Nokta atışı olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Zara'ın yeni imajı;

İmajını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar
İşte CHP-DEM parti ittifakının kanıtı! İmamoğlu'nun mitinginde 'DEM' bayrakları sallandı
Muharrem İnce'den muhalefete terör tepkisi! PKK'ya FETÖ'ye selam verirsen halk hesabını sorar
İzmir'e YHT müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Mansur Yavaş, taşımalı mitinglere devam etti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Türk havacılık tarihi çığır atladı! İşte KAAN'ın üstün özellikleri...
Tarih belli oldu! AK Parti seçim öncesi büyük İstanbul mitingi yapacak...
LGBT terörü hız kesmiyor! Beyaz Saray’dan çirkin algı operasyonu: O kelimeler tamamen yasaklandı!
Gazze'de can pazarı devam ediyor: Can kaybı 29 bin 606'ya ulaştı
Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmişti! O hakimin kardeşleri Bylock'çu çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! 'İsrafı bitirdik' şovunu fonladığı hesap ifşa etti
Eski CHP'li milletvekili İstemihan Talay, partisini topa tuttu: CHP, Mersin’i DEM’e peşkeş çekiyor
CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı
Abdullah Özdemir’den Ekrem İmamoğlu’na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz
Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de önemli açıklamalar
KAAN İsviçre medyasında! ''Türkiye’de coşkuyla karşılandı, muhalefet ilk kez alkışladı'
YSK'da seçim hazırlığı: Sonuçların paylaşılmasına ilişkin toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor: 30 ili ziyaret edecek
BM'den dünyaya tepki: İsrail'e silah satışın derhal durdurun
İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan herkese dokunacak projeler: Öğrenciye doğal gaz ve ulaşım desteği…
51 yıl sonra bir ilk: ABD Ay'a geri döndü

51 yıl sonra bir ilk: ABD Ay'a geri döndü

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak

Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular