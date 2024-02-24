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Fabrikasında korkutan patlama

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz'ın Bolu'da yer alan fabrikasında korkutan bir patlama meydana geldi. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.

Ekleme: 24.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi.

Türkiye'de uzun yıllar dizi hayatını sürdüren Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın Gerede'de bulunan Novawood isimli ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikasında korkutan patlama
Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikasında korkutan patlama

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.


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