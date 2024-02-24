Cenk Eren'in acı günü

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in bir süredir kanser tedavisi gören yeğeni Ecem Ebru Alkış hayatını kaybetti. Ecem Ebru Alkış'ı kaybettiğini sosyal medyadan duyuran Cenk Eren, acısını takipçileri ile paylaştı. Eren, konserlerini de iptal ettiğini duyurdu.

34 yaşında kanser tedavisi gören Cenk Eren'in yeğeni Ecem Ebru Alkış hayatını kaybetti. Ecem Ebru Alkış'ı kaybetmesiyle sarsılan ünlü şarkıcı Cenk Eren, acısını sosyal medyadan paylaştı.Eren, paylaşımında "Kocasının, dayısının koca yüreklisi, annesinin - babasının - kardeşinin kıymetlisi. En çalışkanı, hayatı çok seveni. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.Cenk Eren, acı kaybı sonrasında konserlerin iptal olduğunu şu cümlelerle açıkladı; "Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım. Saygılarımla."