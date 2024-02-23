Ünlü çift nişanlandı

Ekranların yakışıklı oyuncularından Tolga Sarıtaş ile 4 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk, evlenme kararı almıştı.Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklif eden Tolga Sarıtaş, evlilik yolunda ilk adımı attı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk dün nişanlandı.Zarif tasarımıyla dikkat çeken yüzük Zeynep Mayruk'un parmağında ışıldarken, çiftin mutluluğu da gözlerinden okunduğu belirtilmişti.“Çok mutluyuz"Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu “Evlilik ne zaman?” sorusuna gülerek “Çok mutluyuz ve de çok heyecanlıyız. Evliliğe dair güzel bir çalışma başlattık.” yanıtını vermişti.