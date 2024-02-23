Tanyeli sitem etti!

Tanyeli, kanser tanısı konulmadan önce dans eğitmenliği yaptığı kurumdan çıkarıldığını söyledi.

Kanserle mücadele eden Tanyeli için sanatçı dostları moral gecesi düzenledi.



Tanyeli, gecede tedavisi için 1.5 milyon lira toplandığı iddiasına yanıt verdi.



Bu süreçte Türkiye ve yurt dışında tedavi gören Tanyeli, hem eski çalıştığı kuruma sitem etti hem de kendisi için düzenlenen moral gecesi hakkında konuştu.



"İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu"



Aramızda Kalmasın programına konuk olan Tanyeli, kanser tanısı konulmadan önce dans eğitmenliği yaptığı kurumdan çıkarıldığını söyleyerek "İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. 'Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz' dediler. Çok kibarlardı ama asıl o dönem sigortaya ihtiyacım vardı." dedi.



"Maalesef o rakamlar yok.



Düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon dolar toplandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Tanyeli, "Maalesef o rakamlar yok. Olsaydı 'oh' derdim, başka bir şey demezdim." ifadelerini kullandı.



"Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim"



Tedavi sürecinden bahsederken artık ameliyatla kurtulma ihtimalinin kalmadığını belirten ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Hastanede olumlu şeyler duymadım. Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda.



"İyi tarafı da hiç yayılma olmadı"



İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum."



Tanyeli hastalık sürecinden kendine dersler çıkardığını anlattı: “Bu hastalığın da bir hikmeti var üzerimizde. Allah dağına göre kar verirmiş ya, bir şeyin açılması gerekiyordu belki.



Benim de burnum Kaf Dağı’ndaydı, şimdi yere sürtüyorum. Hayat böyle, hiçbir zaman oldum demeyeceksin.”

