Gözlüğünün fiyatı dudak uçuklattı!

155 bin TL gözlükleriyle olay olan Ceylan, dün Ata Demirer'in gösterisine gitti. Ünlü şarkıcı yine gözlüklerini gözünden çıkarmadı.

Önceki gün 15 bin TL'lik gözlükleriyle gündem olan şarkıcı Ceylan, sosya medya paylaşımıyla gündem oldu.Dün akşam Ata Demirer'in şovunu izlemeye giden Ceylan, ünlü komedyenle poz da verdi.Çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Ceylan, 'Harika bir geceydi çok güldük, çok eğlendik, Hepinizi emeğine sağlık.' notunu düştü.Ceylan özel tasarım gözlüklerini takıp Ata Demirer'i izlemeye gitti. Ünlü şarkıcı gözlükleriyle dikkat çekti. 155 bin TL