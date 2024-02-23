Gökhan Türkmen'den Beyonce esprisi...

Gökhan Türkmen, "Derdini tasanı anlatacağın bir kişi seçeceksin bu kim olur?" sorusu üzerine, şıklardan Seda Sayan’ı seçti."SEDA SAYAN'LA DERTLEŞMEK TATLI OLUR"Ünlü şarkıcı, "Seda Sayan dertleşmek tatlı olabilir. 'Buna takılır mı canım?' der. Çok isterdim aslında. Seda Sayan bende değişik bir kapı, kafa açabilir" yorumunda bulundu."O KADAR İNGİLİZCEM YOK""Beyonce arasa ve telefonu açmasan bunun sebebi ne olurdu?" sorusu da yöneltilen Gökhan Türkmen, "O kadar İngilizcem yok, ne konuşacağım deyip muhmetelen o yüzden açmazdım" sözleriyle dikkat çekti.