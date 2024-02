Çeşme'deki yeni evi gündem oldu!

Survivor 2020'de şampiyon olan sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Çeşme'deki yeni eviyle gündem oldu. Survivor'da 500 bin TL'lik büyük ödül sahibi olan Cemal Can, evinin dekorasyonu için çalışmalara başladı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasında elde ettiği şampiyonluğun ardından hayran kitlesini arttıran Cemal Can Canseven, hızla yükselen takipçi sayısıyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medyaı aktif kullanan Canseven'in, Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunuyor.Modellik ve influencer'lık kariyerlerinin yanı sıra Mart 2021'de 'Kahraman' adlı single'ını müzikseverlerin beğenisine sunan 28 yaşındaki fenomen, aynı yıl popçu Aleyna Tilki ile birlikte 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde rol aldı.ÇEŞME'DEKİ YENİ EVİNİ GÖSTERDİ2020 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan ve 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Cemal Can Canseven, şimdi de Çeşme'deki yeni eviyle gündem oldu. Çeşme'den ev alan ünlü ismin yeni evi ağızları açık bıraktı.'MİMAR CEMAL BEY'Sosyal medya hesabından eviyle ilgili paylaşımlar yapan Cemal Can Canseven 'Mimar Cemal Bey yapacağı dekorasyonları düşünüyor' notunu düştü.'BEKLE BENİ ÜMRANİYE'Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan ünlü isim araştırmalara göre Çeşme'de tüm mobilyaların ekstra pahalı olduğunu dile getirdi. Canseven paylaşımınında; 'Bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı' ifadelerini kullandı.