Çağlar Çorumlu'dan 14 Şubat açıklaması!

Şakşakçılar oyuncu öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağlar Çorumlu, memleketi Merzifon’da ilk kez sahne alacağını belirtti."ÇOK GURURLUYUM"Duygularını dile getiren ünlü isim, "Çok heyecanlı ve çok gururluyum. Burada doğup büyüyüp tekrar buraya gelip oynayacağımız oyununun seyirciler tarafından değerlendirilmesi mutluluk verici. Ailem burada yaşadığı için sürekli gelip gidiyorum. Tiyatro festivalinin, kitap fuarının 7-8 yıldır devam etmesi gurur veriyor" dedi."HER GÜNE O DUYGUYLA BAKMALIYIZ"2012 yılında hayatını birleştirdiği Gaye Çorumlu ile mutlu bir evliliği olan Çağlar Çorumlu, 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine, “Her gün Sevgililer Günü olmalı. Her güne o duyguyla bakmalıyız. Ben öyle günleri seviyorum. En azından hiç yapmayanlar için bir gün oluyor" şeklinde konuştu.