Bengü: İlk görüşte aşk gibi oldu!

Aleyhime'nin heyecanını yaşayan Bengü, "Yaz sonundan beri derin bir şarkı arayışına girdim. Yıllarca şarkı söyleyip, yüzlerce şarkı seçtiğim için artık ilk görüşte anlayabiliyorum bir şeyleri. Benim için bu şarkı ilk görüşte aşk gibi oldu. Hem ağlatan hem dans ettiren şarkılardan. Bu benim eski şarkılarımda da var. Bu yüzden dinleyicime çok çabuk geçeceğini düşünüyorum" dedi.Bengü, söz ve müziğine Özlem Güneykaya'nın imza attığı yeni şarkısına, Ecem Gündoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu bir de video klip çekti.