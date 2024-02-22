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Ünlü şarkıcıdan film açıklaması...

Oğuzhan Koç, önceki gün Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sanatçıların hayat hikayelerinin film olması hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Ailelerden bilgi ve izin alınmaması yanlış" dedi.

Ekleme: 22.02.2024 - 02:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 02:31 / Editör: Ozge Selin
Son yıllarda birbirinden ünlü isimlerin biyografik filmleri beyaz perdede yerini aldı. Müslüm Gürses, Bergen, Naim Süleymanoğlu ve Cem Karaca'nın ardından son olarak 1 Şubat 1999'da Barış Manço'nun hayatının film yapılacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de, şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Instagram hesabından Barış Manço ile ilgili yapılan bir habere yönelik mesaj yayınlamıştı.

Ünlü şarkıcıdan film açıklaması...

'HERKESİN HAYATI FİLM OLACAK DİYE YEMİN Mİ ETTİK?'

Ünlü isimlerin hayatının film olmasına sitemde bulunan Koç, 3.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden şöyle yazmıştı:

Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece...

Ünlü şarkıcıdan film açıklaması...

'BENİ SİZİN KADAR KİMSE ZORLAYAMAZ'

Oğuzhan Koç, önceki gün Levent'te görüntülendi. Rol aldığı bir reklam filminin röportaj çekiminden çıktığını belirten şarkıcı, 'Sizi bizim kadar zorluyorlar mı? sorusuna kahkahalı yanıt verdi. Koç, 'Arkadaşlar beni sizin kadar kimse zorlayamaz, Allah'tan orada soruları biz hazırlayıp verdik. Yani çok rahattı, sizinki ile mukayese edilmez' diyerek gülümsedi.

Ünlü şarkıcıdan film açıklaması...

'BU ŞEKİLDE OLMASI ÜZÜCÜ'

Geçtiğimiz günlerde sanatçıların hayat hikayelerinin film olması hakkında açıklama yapan şarkıcı, 'Yani o zaman da söyledim, arkadaşlar tabii ki film yapalım ve gelecek nesiller de Barış Manço'yu, Cem Karaca'yı efsane isimlerimizi izlesin, görsün, tanısın. Ancak bu şekilde olması üzücü, ailelerden bilgi ve izin alınmaması yanlış, çünkü filmler 2 gün sonra vizyondan kalkıyor. Ben de isterim tabii ki bizim için çok önemli kişilerin hayatını güzelce sinemada izlemeyi, ancak her şeyin anlaşılarak yapılması çok önemli' dedi.

Yoğun iş temposundan dolayı çok acelesi olduğunu belirten Koç, 'Arkadaşlar sizi kırmamak için durdum, başka zaman daha uzun konuşacağım. Bana müsaade' diyerek evinin yolunu tuttu.

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