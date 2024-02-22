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Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'ın son bölümüne konuk oldu. Programa konuk olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren efsane futbolcu Ronaldinho, Acun Ilıcalı ile takım olup yarışmacılarla ayak voleybolu oynadı.

Ekleme: 22.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün sürpriz bir konuk vardı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, gösteri karşılaşması için Survivor All Star'da izleyicilerin karşısına çıktı.

Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu, Survivor yarışmacılarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi. Gösteri amaçlı oynanan ayak voleybolunda Sercan ile Yasin, Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho aynı sahayı paylaştı.

Acun ve Ronaldinho set vermedi

İlk seti 15-8'lik skorla Acun Ilıcalı ile Ronaldinho kazandı.

İkinci seti de Ronaldinho-Acun Ilıcalı çifti 15-12 kazandı. Son sette Ronaldinho-Acun Ilıcalı çifti 15-12 kazanarak rakip takıma hiç set vermedi.

Yarın Ronaldinho, her iki takıma da 15'er dakika girerek futbol maçı yapacak.

Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı

'Ne zaman istenirse gelebilirim'

Öte yandan Ronaldinho, 'Ben de çok mutlu oldum burada olmaktan. Ne zaman istenirse gelebilirim, her davette.' dedi.

Nagihan için ne düşündüğü sorulan dünyaca ünlü futbolcu ise, 'Ben takip ediyorum kendisini, umarım biraz daha sakin olabilirse...' diyerek espriyi patlattı.

'Dünyanın en tansiyonlu Survivor'ını yaşıyoruz'

Acun Ilıcalı, 'Ronaldinho'yu buraya getirerek aslında şu mesajı da vermek istedik. Dünyanın en tansiyonlu Survivor'ını yaşıyoruz. Dünyada benim gördüğüm en sempatik en huzur veren futbolculardan birisi de Ronaldinho. O yüzden bu sene kendisinden rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı, geldi.' dedi.

Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı

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