Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün sürpriz bir konuk vardı.Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, gösteri karşılaşması için Survivor All Star'da izleyicilerin karşısına çıktı.Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu, Survivor yarışmacılarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi. Gösteri amaçlı oynanan ayak voleybolunda Sercan ile Yasin, Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho aynı sahayı paylaştı.İlk seti 15-8'lik skorla Acun Ilıcalı ile Ronaldinho kazandı.İkinci seti de Ronaldinho-Acun Ilıcalı çifti 15-12 kazandı. Son sette Ronaldinho-Acun Ilıcalı çifti 15-12 kazanarak rakip takıma hiç set vermedi.Yarın Ronaldinho, her iki takıma da 15'er dakika girerek futbol maçı yapacak.Öte yandan Ronaldinho, 'Ben de çok mutlu oldum burada olmaktan. Ne zaman istenirse gelebilirim, her davette.' dedi.Nagihan için ne düşündüğü sorulan dünyaca ünlü futbolcu ise, 'Ben takip ediyorum kendisini, umarım biraz daha sakin olabilirse...' diyerek espriyi patlattı.Acun Ilıcalı, 'Ronaldinho'yu buraya getirerek aslında şu mesajı da vermek istedik. Dünyanın en tansiyonlu Survivor'ını yaşıyoruz. Dünyada benim gördüğüm en sempatik en huzur veren futbolculardan birisi de Ronaldinho. O yüzden bu sene kendisinden rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı, geldi.' dedi.