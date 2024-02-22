  • USD: 30,91 - 30,97
  • EURO: 33,39 - 33,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat'a 8, Engin Polat'a 11 yıla kadar hapis istemi!

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı. 2 Haziran günü evlerinde parti veren ikili, park yüzünden tartıştıkları komşularının evini basıp tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayet edilmişti. Savcılık konuyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat'ın hakaret ve yaralamadan 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise konut dokunulmazlığını ihlalden 11 yıla kadar hapsi istendi. İşte haberin ayrıntıları...

Ekleme: 22.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Aralarında 'kara para aklama', 'vergi kaçırma' gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.

ENGİN POLAT'IN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ PARK KRİZİ YAŞATTI

Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.Dilan Polat eşi için yaptırdığı 'Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek' yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evine çok sayıda konuk geldi. Bu nedenle iddiaya göre site dışından çok sayıda misafir gelmesiyle park sorunu yaşandı.


Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat'a 8, Engin Polat'a 11 yıla kadar hapis istemi!

KOMŞU, ARACINI YOLA KOYMAK ZORUNDA KALDI

Polat ailesinine yakın villada ikamet eden komşu Metin A. ikametine geldiğinde Polatlara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamadı. Sokak üzerine bırakmak zorunda kaldı.

Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat'a 8, Engin Polat'a 11 yıla kadar hapis istemi!

Bu sırada Engin ve Dilan Polat'ın partisinde konuk olarak bulunan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendiğinde ise Metin A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı. Songül A., Polatların komşusu Metin A.'nın evine aracını çekmesi için gitti.

EV BASIP KÜFÜR ETTİ

Aracın çekilmemesi üzerine Engin Polat, Metin A.'nın evine gitti. O sırada komşusu aracının yanına gitti. Evde ise eşi Esra A. vardı.

Engin Polat gece vakti, komşu kadının izin vermemesine rağmen içeriye girdi ve Metin A.'yı kastederek, 'O... çocuğu nerede' diye bağırıp, evde göremeyince dışarı çıktı.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİZ, YAŞATMAYACAĞIZ'

Bu sırada Metin A. ile Dilan Polat yolda karşılaştı. Dilan Polat komşusuna tekme atıp kocası gibi aynı küfürü etti. Bu tartışmayı gören Engin Polat hemen eşinin yanına geldi ve komşusunu darp etti. Polat çifti ayrıca, 'Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız' diyerek tehditler de savurdu.


Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat'a 8, Engin Polat'a 11 yıla kadar hapis istemi!

POLAT ÇİFTİNE HAPİS TALEBİ

Savcılık, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından Metin A.'nın yaralanmasının hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdiğini ayrıca Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında da soruşturma yürütüldüğünü, Doğu hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve kesinleştiğini belirtti.

Dilan Polat'ın 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu da işlediğini belirten savcılık 11 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

İddianame mahkemeye gönderildi.

Mahkemenin kabul etmesi halinde Polat çifti önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Sistem alarm verince yakayı ele verdi
İsrail ordusunun askeri savcısı itiraf etti: Ordu savaş suçu işliyor
Murat Kurum'dan CHP'ye gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka
Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşuyla dünya çapında ilgi odağı oldu
Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak
12 ilde eş zamanlı KAFES-45' operasyonu! 63 gözaltı kararı
Başkan Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hamza Dağ müjdeyi böyle duyurdu: İzmir’de olmazsa olmazımız
İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi
İYİ Parti'de bir istifa daha! Parti kurucusuydu...
İhracatçılara bu yıl 50 milyar dolarlık destek verilecek
Erzincan'da 9. gün! Ali Yerlikaya açıkladı: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Gazze'de 29 bin 313 Filistinli katledildi... İsrail kana doymuyor
Ticaret Bakanı Bolat açıkladı! Yeni destek paketi geliyor
CHP'de aday krizi bitmiyor! CHP Foça yönetimi istifa etti
KAAN gökyüzüyle buluştu! Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi: Gururumuz kanatlandı
WhatsApp yepyeni özelliğini duyurdu: İkisini aynı anda kullanabilirsiniz

WhatsApp yepyeni özelliğini duyurdu: İkisini aynı anda kullanabilirsiniz

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'