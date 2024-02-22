  • USD: 30,91 - 30,97
  • EURO: 33,39 - 33,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl?

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Apo' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'den haber geldi.

Ekleme: 22.02.2024 - 08:55 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Abdullah' rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti.

İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

61 yaşında

Sağlık durumu merak edilen 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi.

Bir süre daha hastanede

Yarın taburcu olması beklenen ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen ünlü oyuncunun, bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi.

2 bölüm daha yok

Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl?
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Sistem alarm verince yakayı ele verdi
İsrail ordusunun askeri savcısı itiraf etti: Ordu savaş suçu işliyor
Murat Kurum'dan CHP'ye gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka
Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşuyla dünya çapında ilgi odağı oldu
Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak
12 ilde eş zamanlı KAFES-45' operasyonu! 63 gözaltı kararı
Başkan Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hamza Dağ müjdeyi böyle duyurdu: İzmir’de olmazsa olmazımız
İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi
İYİ Parti'de bir istifa daha! Parti kurucusuydu...
İhracatçılara bu yıl 50 milyar dolarlık destek verilecek
Erzincan'da 9. gün! Ali Yerlikaya açıkladı: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Gazze'de 29 bin 313 Filistinli katledildi... İsrail kana doymuyor
Ticaret Bakanı Bolat açıkladı! Yeni destek paketi geliyor
CHP'de aday krizi bitmiyor! CHP Foça yönetimi istifa etti
KAAN gökyüzüyle buluştu! Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi: Gururumuz kanatlandı
WhatsApp yepyeni özelliğini duyurdu: İkisini aynı anda kullanabilirsiniz

WhatsApp yepyeni özelliğini duyurdu: İkisini aynı anda kullanabilirsiniz

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'