Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl?

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Abdullah' rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti.İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.Sağlık durumu merak edilen 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi.Yarın taburcu olması beklenen ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen ünlü oyuncunun, bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi.Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.