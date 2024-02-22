Şarkıcı Nev'e tepki yağdı!

Tam adı Nevzat Doğansoy olan ancak daha çok sahne ismi ile bilinen şarkıcı Nev, dün akşam konser vermek üzere Antalya'da sahneye çıktı. Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nev'in, sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edildi.Şarkıları okuyamamasından rahatsız olan dinleyiciler, 55 yaşındaki ünlü isme tepki gösterdi ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.'BİR TANE ŞARKI SÖYLESEYDİNİZ!'Nev'in 'Sıkıntınız var mı benimle ilgili?' demesi üzerine konser alanındakilerden biri, 'Var. İn ağabey aşağı!' diye seslendi. Bir başkası ise 'Bir tane şarkı söyleseydiniz de dinleseydik!' dedi.Şarkıcı, bunun ardından şarkıya giriş yapmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Ünlü isim, dinleyicilerin tepkilerinin ardından 'Çok özür dilerim, affedersiniz. Bir daha gelirsem namert çocuğuyum' ifadelerini kullanarak sahneden inmek üzere ayağı kalktı.'HER ŞEYİN PARASINI BEN ÖDEYECEĞİM'Görevlinin yardımıyla sahneyi terk etmeye çalışan Nev, tekrar konser alanına doğru dönerek dönerek 'Her şeyin parasını ben ödeyeceğim' dedi.Tavırlarından rahatsız olan bir kişi, 'Terbiyesiz!' diyerek şarkıcıya kızgınlığını dile getirdi. Nev, bu sözler üzerine sinirle elini havaya kaldırarak sahneyi terk etti.KONUŞMAKTA VE YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİNevzat Doğansoy'un konuşmakta ve yürümekte zorlanması ise dikkatlerden kaçmadı.