O diziye RTÜK'ten ceza!

Kızılcık Şerbeti dizisinin ekrana geldiği Show TV'ye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, "Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Show TV" kanalında yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine, usulsüz ürün yerleştirmesi yapılan sahneler nedeniyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, vatandaşlardan gelen, "dizideki başörtülü kadınlara yaptırılan İsrail menşeili ürün reklamlarıyla ilgili" şikayetler üzerine "Kızılcık Şerbeti" dizisi hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı.Dizi hakkında rapor hazırlayan uzmanlar, yapımda yer alan ürün yerleştirme uygulamalarının usulsüz olduğunu tespit etti.Ürün yerleştirme kurallarına göre reklamı yapılan markaya odaklanılmaması gerekirken, dizinin senaryosunun anılan tanıtıma göre uyarlandığı belirlendi.Oluşturulan diyalogların abartılı şekilde ürünü överek ön plana çıkartmasını yasa ihlali olarak kabul eden RTÜK, 6112 sayılı Yasa'da geçen "Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz" hükmünü ihlal eden Show TV'ye idari para cezası uyguladı.