Melis Sezen sevgilisinden ayrıldı!

Son zamanlarda iş adamı Atilla Bingöl ile olan aşkıyla anılan Melis Sezen'in ilişkisi kısa sürdü.

Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaştı.AŞK BİTTİEkranların sevilen oyuncusu Melis Sezen, bir süredir iş adamı Atilla Bingöl ile beraberlik yaşıyordu.Aşkları kısa süren çift, resmen ayrıldı.Çiftin geçen haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdıkları öğrenildi.