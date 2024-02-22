Ekranlara geri mi dönüyor?

Daha önce 'Koçum Benim', 'Doktorlar', 'Aşk Oyunu' gibi dizilerde rol alan ve geçtiğimiz yıllarda 'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.2011'de hayatlarını birleştiren ünlü çiftin, Emine ve Ela isimlerini verdikleri iki kızları da olmuştu."KEREM'İN ELİ YATKIN"Yasemin Özilhan, önceki gün Bebeköy’de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Kerem Bursin ile mutfağa girerek hünerlerini sergileyen oyuncu, o onların hatırlatılması üzerine “Güzel bir gün oldu. Genelde tatlı yapmayı seviyorum, ana yemek değil. Kerem’in eli yatkın” diye konuştu.Yeniden ekranlara döneceği konuşulan Özilhan, çıkan haberleri yalanladı. Henüz böyle bir düşüncesinin olmadığını ifade eden ünlü isim, “Eşiniz İzzet Bey ekranlara dönme konusunda sizi destekliyor mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:Yasemin Özilhan, son dönemde büyük ses getiren, Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı dizisi 'İnci Taneleri’ni beğenerek izlediğini de söyledi. Dizinin takipçisi olduğunu belirten Özilhan, “Diziyi izledim, beğendim. Oyuncular, hikâye çok iyi” diye konuştu.