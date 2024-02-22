Acun Ilıcalı'dan sürpriz Dominik daveti!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 'Survivor All Star 2024' izlerken görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan genç avukat Ezgi Kılıç ve arkadaşlarını, yarışmanın çekimlerinin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti'ne davet etti.

Acun Ilıcalı’nın kendi sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz davet sonrası İstanbul’da yaşayan gençlerden "Geliyoruz” yanıtı gecikmedi.Ilıcalı’yı sosyal medyada takip eden milyonlarca kişi bu paylaşım sonrası “Bizi de Dominik Cumhuriyeti'ne götür" diyerek, ünlü televizyoncuya mesaj yağdırdı.