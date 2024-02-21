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Yargı'nın eğlence gecesinde renkli kareler!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı'nın çalışanları ve oyuncu kadrosu için eğlence gecesi düzenledi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun düeti geceye damgasını vurdu.

Ekleme: 21.02.2024 - 01:58 Güncelleme: 21.02.2024 - 02:02 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'de ekran başına kilitleyen Yargı dizisinin oyuncuları ve çalışanları için bir eğlence gecesi düzenlendi.

Dizide Ceylin ve Ilgaz karakterlerini canlandıran Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun düeti geceye damga vardı. Zeynep Atılgan, Duygu Serin, Ulvi Kahyaoğlu ve Merve Ateş de sevenleriyle renkli anları paylaştı.

Yargı'nın eğlence gecesinde renkli kareler!

Yargı'nın eğlence gecesinde renkli kareler!

Yargı'nın eğlence gecesinde renkli kareler!

Yargı'nın eğlence gecesinde renkli kareler!

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