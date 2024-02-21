Ünlü oyuncudan eşine övgü...

Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci'ye övgüler yağdırdı: Onu izlerken çok heyecanlanıyorum. Onun güçlü oyunculuğunu görmek beni mest ediyor. Karşılıklı birbirimize katkı sağlıyoruz, birbirimizi yeri geldiğinde eleştiririz de.'ENGİN'İN KORKU SALMA DURUMU VAR'Beyza Şekerci ise 'Engin tiyatroda canımıza minnet çok zor bir yönetmen ama iyi bir iş çıkması için de böyle olması gerekiyor. Tiyatro provalarında 'Eyvah, bu oyunu nasıl çıkaracağız?' diyordum. Engin'in bir korku salma durumu var, prova kötü geçerse eve giderken Engin'le aynı arabaya binmiyorum' şeklinde konuştu. dizininin başrollerinde Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak yer alıyor.