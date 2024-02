Turabi'den hayranlarını üzen haber!

Daha önce kazandığı iki şampiyonlukla Survivor'a büyük iz bırakan Turabi Çamkıran, bir süredir sağlığı ile ilgili haberlerle gündeme geliyor. Sakatlığını gerekçe göstererek All Star'dan ayrılma kararı verdiği açıklansa da hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan başarılı sporcu, hastaneden yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. İşte Survivor Turabi'nin son durumu...

Acun Ilıcalı, All Star'ın iki hafta gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu: Turabi, Survivor’da kısa sürede büyük iz bıraktı. Oyuna çıkarken sakatlığı oldu. Beş gün boyunca doktoruyla görüştü. Sonunda gelen haber maalesef iyi değil. Turabi, yarışmadaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi."TURABİ BİLEREK YARIŞMADI"Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise yıldızının bir türlü barışmadığı Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı'nın, "Kazanamadığını hissettiğinde hep böyle yapıyor. 2018'de sakatlandığı zaman bir hafta sonra yarışabilirdi ama yarışmadı. Survivor devam ederken Amerika'daki yarışmaya hazırlanıyordu. Sakat olsaydı nasıl hazırlanabilirdi? Sonrasında hemen yarışmaya gitti ve şampiyon oldu zaten" iddiasıyla gündeme geldi."AĞIR ENFEKSİYON KAPMIŞIM"Sağlık durumu merak konusu olan 36 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" açıklamasını yaptı."BİR SURVİVOR BİTTİ, SIRA DİĞERİNDE"Sevenlerini üzen Turabi Çamkıran, "Her zaman 'İnşallah Rabbim reality TV show'da ölmeyi nasip eder bana' diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş. Bir Survivor'dan çıktık, şimdi diğerine. Bakalım bundan çıkabilecek miyiz? Doktor 'Survivor'da incinmişsin' dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltecekler" ifadelerini kullandı.'KILIÇLI, KALKANLI ROL' MESAJI!Survivor'da kazandığı bir oyun sonrası yaptığı sevinç gösterisini de paylaşan Turabi, "Ölmez sağ kalırsam kesinlikle dönem işlerinde oynamalıyım. Şöyle kılıçlı, kalkanlı bir rol olsa iyi olmaz mıydı?" mesajıyla yapımcılara seslenmeyi de ihmal etmedi.