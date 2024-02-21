Metin Yıldız: Eşim traktör lastiğine aşerdi!

'Çok Güzel Hareketler' programı ile şöhreti yakalayan Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz ay müjdeli haberi veren çift, çocuk beklediklerini duyurmuştu."OĞLUMUZ OLACAK"Beyoğlu'nda gerçekleşen bir etkinliğe katılan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 4,5 aylık hamile Ceylan Yılmaz, "Çocuğumuzun cinsiyetini öğrendik. Aslında kız olmuş, erkek olmuş önemli değil. Sağlıklı olması, bu vatana layık bir evlat olması önemli. Bir oğlumuz olacak, sevinçliyiz" şeklinde konuştu."SAVAŞ TANRISININ ADINI VERDİK"Oğlumuzun ismini de koyduk şimdiden. Adı Aşil, savaş tanrısının ismini koyduk. Atatürk, Çanakkale Savaşı'ndan sonra bir açıklama yaptı. 'Truva'nın intikamını aldım' dedi. Biz de Truva'nın intikamını alsın diye Aşil koyduk."NEREDEN BULAYIM SANA TRAKTÖR LASTİĞİNİ?"49 yaşındaki oyuncu, "Ceylan Hanım aşeriyor mu, sizden neler istedi?" sorusuna, "Gece uyuyorum, 'Metin kalk' dedi. 'Ne oldu canım?' diye sordum. 'Canım lastik çekti' dedi. Ya İnsanın canı yeşil erik, karpuz, incir falan çeker. Valla bunun canı traktör lastiği çekti. 'Cihangir'de oturuyorum nereden bulayım sana traktör lastiği? Yat canım, yat' dedim" sözleriyle herkesi güldürdü.