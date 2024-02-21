Merve Boluğur'dan ilginç paylaşım!

Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, "Çok mutlu bir yuvam olsun istedim. Bir tane tatlı erkek çocuğum olsun istedim" açıklamasıyla adından söz ettirmişti.2015–2017 yılları arasında Boluğur ile evli olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlamış ve dikkat çeken sözler sarfetmişti.Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit olmuş. Hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken, ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor, muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor.Şarkıcı Murat Dalkılıç, "Bunları konuşmak için üstünden çok fazla zamna geçmedi mi? ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Bir mutlu son bekliyorsunuz, gayet normal karşılıyorum ama film biteli çok oldu" ifadelerini kullanmıştı.Son olarak Boluğur'un son paylaşımı çok konuşuldu. Oyuncu 3,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah mini elbisesiyle çektiği pozlarını paylaştı.Boluğur, paylaşımına 'Kara melek' notunu düştü. Oyuncunun paylaşıma hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi.