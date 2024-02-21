Merve Boluğur'dan ilginç paylaşım!
Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Siyah bir elbise giyen oyuncu çektiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, "Çok mutlu bir yuvam olsun istedim. Bir tane tatlı erkek çocuğum olsun istedim" açıklamasıyla adından söz ettirmişti.
2015–2017 yılları arasında Boluğur ile evli olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlamış ve dikkat çeken sözler sarfetmişti.
"ESKİ KARIM BENDEN BAHSETMİYOR"
Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit olmuş. Hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken, ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor, muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor.
"FİLM BİTELİ ÇOK OLDU"
Şarkıcı Murat Dalkılıç, "Bunları konuşmak için üstünden çok fazla zamna geçmedi mi? ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Bir mutlu son bekliyorsunuz, gayet normal karşılıyorum ama film biteli çok oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Boluğur'un son paylaşımı çok konuşuldu. Oyuncu 3,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah mini elbisesiyle çektiği pozlarını paylaştı.
BEĞENİ YAĞDI
Boluğur, paylaşımına 'Kara melek' notunu düştü. Oyuncunun paylaşıma hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi.
2015–2017 yılları arasında Boluğur ile evli olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlamış ve dikkat çeken sözler sarfetmişti.
"ESKİ KARIM BENDEN BAHSETMİYOR"
Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit olmuş. Hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken, ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor, muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor.
"FİLM BİTELİ ÇOK OLDU"
Şarkıcı Murat Dalkılıç, "Bunları konuşmak için üstünden çok fazla zamna geçmedi mi? ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Bir mutlu son bekliyorsunuz, gayet normal karşılıyorum ama film biteli çok oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Boluğur'un son paylaşımı çok konuşuldu. Oyuncu 3,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah mini elbisesiyle çektiği pozlarını paylaştı.
BEĞENİ YAĞDI
Boluğur, paylaşımına 'Kara melek' notunu düştü. Oyuncunun paylaşıma hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi.