Makyajsız haline beğeni yağdı

Ekranların en beğenilen ünlü oyuncu çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp tatile gitmişti.Ünlü oyuncu ve eşi, sosyal medyada yayınladıkları pozlarla büyük beğeni toplamıştı. Yaptığı her paylaşımıyla olay olan Sinem Kobal, bu kez makyajsız karesiyle adından söz ettirdi.Tatil dönüşü paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal, bu defa sıfır makyaj pozlarıyla doğal güzelliğini konuşturdu. Güzel oyuncu yayınladığı paylaşıma "Kına ve çil" yorumu yaptı. Ünlü oyuncuya övgü yağdı.