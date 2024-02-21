Gala öncesi Anıtkabir'i ziyaret ettiler

16 Şubat’ta vizyona giren Zaferin Rengi filmin oyuncuları Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar ve Gülper Özdemir, geçtiğimiz hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen İstanbul galasının ardından dün akşam Ankara seyircisi ile buluştu.Oyuncular, gala öncesi Anıtkabir’i ziyaret ederek mozoleye çiçek bıraktılar. Ankara basınıyla da buluşan ünlü isimler, sevenleri tarafından yoğun ilgiliyle karşılaşırken, film sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.