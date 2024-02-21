Engin Hepileri'den eşine övgü dolu sözler!

Katıldığı bir galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci'ye övgüler yağdırdı. Eşi hem balerin hem de oyuncu ve sunucu olan Engin Hepileri, "Onu izlerken çok heyecanlanıyorum. Onun güçlü oyunculuğunu görmek beni mest ediyor. Karşılıklı birbirimize katkı sağlıyoruz, birbirimizi yeri geldiğinde eleştiririz de." dedi.Beyza Şekerci ise, "Engin tiyatroda canımıza minnet çok zor bir yönetmen ama iyi bir iş çıkması için de böyle olması gerekiyor. Tiyatro provalarında 'Eyvah, bu oyunu nasıl çıkaracağız?' diyordum. Engin'in bir korku salma durumu var, prova kötü geçerse eve giderken Engin'le aynı arabaya binmiyorum" ifadelerini kullandı.