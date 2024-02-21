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Afra Saraçoğlu içini döktü

Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 21.02.2024 - 09:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
'Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yer aldığı projelerdeki başarısıyla dikkat çeken isimlerden.

Saraçoğlu, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Afra Saraçoğlu, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu, verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla öne çıktı. Saraçoğlu, "İçinde bulunduğum anı en iyi şekilde değerlendirmeye bakıyorum.

"Hedefim var"

Benim hedefim, inandığım ve güvendiğim bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak!. Kendime meydan okumayı seviyorum." dedi.

Afra Saraçoğlu içini döktü
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