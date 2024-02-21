Afra Saraçoğlu içini döktü

'Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yer aldığı projelerdeki başarısıyla dikkat çeken isimlerden.Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Afra Saraçoğlu, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu, verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla öne çıktı. Saraçoğlu, "İçinde bulunduğum anı en iyi şekilde değerlendirmeye bakıyorum.Benim hedefim, inandığım ve güvendiğim bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak!. Kendime meydan okumayı seviyorum." dedi.