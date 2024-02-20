Wilma Elles ve eski eşi arasında kriz!

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki 'Caroline' karakteriyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Melih Şah Çelik ile evlenmiş üçüncü kez anne olmuştu.Eski eşi Kerem Göğüş’ten iki çocuğu bulunan Wilma Elles, şu sıralar nafaka krizi yaşıyor.Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği bin 500 euroluk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu.Kerem Göğüş, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.Wilma Elles, eski eşinin bu talebine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Wilma Elles; "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendine çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" dedi.Wilma Elles, 2014 - 2019 arasında Kerem Göğüş ile evlilik yaşamış, iki çocukları dünyaya gelmişti.