Turabi apar topar hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı

Survivor All Star'ın unutulmaz yarışmacıları arasında olan iddialı isim Turabi, yarışmaya sakatlıkları yüzünden devam edemeyerek adaya veda etti. Turabi Çamkıran, son paylaşımında apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini korkuttu.

Survivor All Star'ın unutulmaz yarışmacıları arasında olan iddialı isim Turabi, yarışmaya sakatlıkları yüzünden devam edemeyerek adaya veda etti. Turabi Çamkıran, son paylaşımında apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini korkuttu.Survivor All Star 2024'e katılarak herkesi şaşırtan Turbo Turabi adıyla tanınan Turabi Çamkıran, adaya sakatlığını gerekçe göstererek bir anda veda etmişti. Turabi Çamkıran yaşadığı sağlık sorunları yarışmaya devam edemeyince sevenlerini hüsrana uğrattı.Sosyal medyada Survivor Turabi'nin geri geleceği iddiaları yer alırken ünlü isim dedikoduları yalanladı. Turabi, son paylaşımıyla sevenlerini korkutan bir açıklama yaptı.Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi, ‘’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık’’ ifadelerini kullandı.Yarışmacının paylaşımı takipçilerini korkuttu.