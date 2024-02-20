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Selen Soyder'in acı günü!

Ekranların sevilen isimlerinden olan Selen Soyder, aldığı acı haberler büyük bir yıkım yaşadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile kötü haber veren Selen Soyder, annesi Behice Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ekleme: 20.02.2024 - 08:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:24 / Editör: Ozge Selin
2007 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tüm dikkatleri üzerine çeken Selen Soyder de podyumlardan ekranlara transfer olan isimlerden oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Selen Soyder cephesinden acı haber geldi.

8 yıldır hastalık ile mücadele eden Soyder'in annesi Behice Yazıcı hayatını kaybetti. Behice Yazıcı'nın vefatı ünlü oyuncu Soyder'i adeta yıkıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selen Soyder, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Selen Soyder'in acı günü!

"Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun... Cenaze, 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kıldırılacak olup, Çeşme Çakabay Kabristanı'na defnedilecektir"

Selen Soyder'in acı günü!
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