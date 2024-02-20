Selen Soyder'in acı günü!

2007 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tüm dikkatleri üzerine çeken Selen Soyder de podyumlardan ekranlara transfer olan isimlerden oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Selen Soyder cephesinden acı haber geldi.8 yıldır hastalık ile mücadele eden Soyder'in annesi Behice Yazıcı hayatını kaybetti. Behice Yazıcı'nın vefatı ünlü oyuncu Soyder'i adeta yıkıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selen Soyder, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun... Cenaze, 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kıldırılacak olup, Çeşme Çakabay Kabristanı'na defnedilecektir"