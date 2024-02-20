Şarkıcı Doğuş'tan 'estetik' açıklaması

Ünlü şarkıcı Doğuş, erkek meslektaşlarının estetik operasyon geçirmesini eleştirdi. Ünlü şarkıcı, sadece botoksa karşı olmadığını söyledi.

Gamsız ve Ben Sensiz Ne Yaparım? gibi hit olmuş şarkılarla tanınan şarkıcı Doğuş, önceki gece Maslak'taki bir mekanda sahneye çıktı.



"Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm"



Doğuş, "Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm. Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor." dedi.



"Özel hayata, özel müdahaleye yokuz"



Azeri gazeteci ve sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan Doğuş, haklarında çıkan ihanet ve boşanma iddialarıyla ilgili "Özel hayata, özel müdahaleye yokuz. Mahkememiz devam ediyor çünkü zamanı gelince açıklama yapılır." diye konuştu.



"Estetik erkeği bozar"



Doğuş, erkeklerin yaptırdığı estetiklerle ilgili de "Yaş aldıkça maalesef botoksa ihtiyaç duyabilir insanlar. Ama estetik erkeği bozar. Ben yakıştırmıyorum. Burnumda var sadece, o da mecburen oldu, nefes alamıyordum. Belki bir ihtimal botoks yaptırırım." dedi.