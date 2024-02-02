Yeliz Yeşilmen'den kötü haber!

Yıllardır ekranlarda olmasa da her zaman magazin gündeminden kendisine yer bulan şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle gündem olan Yeliz Yeşilmen şimdi ise ailesiyle birlikte Uludağ tatiline gitti.Tatilde sık sık fotoğraf paylaşan Yeşilmen, önceki gün masaj keyfi yaptırdığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı.Yeşilmen bugün ise yaptığı paylaşımla nazara geldiğini duyurdu.Bir fotoğraf paylaşan Yeliz Yeşilmen, şu ifadeleri kullandı: "Normalde bir alerji problemi yok, yediğim bir şey mi dokundu ne oldu bilmiyorum uyuz mikrobu kapmıştır diyorsunuz ama onun belirtileri de yok. Tüm vücuduma sürekli sirke sürüyorum başka ne yapmam lazım?"Çünkü burada dağdayım ve gerçekten hiçbir sağlık ekibi, doktor, kimse yok, şurup yok hiçbir şey yok. Bu yüzden doğal yöntemlerle çözmeye çalışıyorum sizden fikir alayım."