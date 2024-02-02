Ünlü şarkıcı geri döndüğünü açıkladı!

Ozan Orhon, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan yeni parçasını müzikseverlerle buluşturdu. 52 yaşındaki popçu, “Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdiğim şarkımın adı ‘Depresyon’ ama ben şu an depresyonda değilim ve çok mutluyum” dedi."EŞİM İÇİN YENİDEN MÜZİĞE BAŞLADIM"Üç yıl öncesine kadar depresyonda olduğunu, müzikten tam dokuz yıl uzak kaldığını söyleyen Orhon, "Gözden uzak, gönülden ırak oldu. Fakat şimdi geri döndüm. Müziğe küsmüş, depresyonda bir şekilde Kıbrıs’ta yaşarken üç yıl önce eşim Selcan'la tanışıp evlendik. Onun için İstanbul'a döndüm ve yine onun için müziğe başladım" açıklamasını yaptı."İYİ Kİ EVLENMİŞİM"Müzik çalışmalarının yanı sıra eşi Selcan Orhan'dan da bahseden Ozan Orhon, "Üç senedir evliyim ve onun sayesinde bütün mucizeleri görüyorum. İyi ki evlenmişim Selcan'la, iyi ki var” ifadelerini kullandı."EN BÜYÜK İLAÇ SEVGİ"Eşi Selcan Orhon ağır bir hastalık sürecinden geçen sanatçı, "Eşim uzun ve çok zor bir hastalık sürecinden geçti. Hâlâ da zor zamanlardan geçiyor, ben ona desteğim. En büyük ilaç sevgidir, biz birbirimizi sevgiyle tedavi ettik. Eşim iyi, daha da iyi olacak” şeklinde konuştu."SANAT CAMİASI KURTLAR SOFRASI"Sanat camiası hakkında dikkat çeken sözler sarfeden Ozan Orhon, “Sanat camiası kurtlar sofrası, sanat camiası egolar savaşının yapıldığı bir dünya. Sanatçı insan zaten egolarıyla yaşar, sanatçı kendine hayrandır, hepsi depresiftir. Çok nadirdir sanat dünyasında dostluklar" dedi.