Ünlü oyuncudan ilginç itiraf!

'Beni Affet' ve 'Kara Sevda' dizileriyle adından söz ettiren, son olarak 'Kötü Adamın 10 Günü' filminde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat tarihli yaş günü ve 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

Şubat ayı denilince pek çok kişinin aklına Sevgililer Günü gelir. Hazal Filiz Küçükköse ise "Şubat ayı deyince benim aklıma önce sömestr tatili, sonra doğum günüm, sonra da Sevgililer Günü geliyor. Küçükken doğum günlerim hep sömestra denk gelirdi ve o yaşlar için gerçekten çok sinir bozucuydu. Tüm arkadaşlarım tatilde olurlardı. Yaş aldıkça, Sevgililer Günü’ne yakın oldu. Dönem dönem avantajı da oldu, dezavantajı da. Şimdilerde Sevgililer Günü çok anlam ifade etmese de doğum günlerim artık sömestr tatiline denk gelmiyor. Bu nedenle şanslıyım" dedi.



"ARADA DENGELER ŞAŞABİLİYOR"



MAG dergisine röportaj veren Küçükköse, aşk hakkında düşüncelerini de paylaştı. Ünlü isim, "Aşkın etkisi hayatımda büyük. Beni besleyen bir nokta ya da bazen sömüren diyebilirim. Arada dengeler şaşabiliyor" açıklamasında bulundu.



