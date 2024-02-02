Serenay Sarıkaya'nın milyonluk evi!

Sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlüler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, parayı eve ve arsaya yatırıyor.

Sanat dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, kazancını gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren isimlerden.Şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde yer alan Serenay Sarıkaya, şimdi de yeni eviyle magazin gündem oldu.Sarıkaya, son olarak gözünü Boğaz'a dikti. Ünlü oyuncu, yeni evi için bu kez 40 milyon lira ödedi.Güzel oyuncunun şimdiki evi, geniş yeşil alanıyla dikkat çekiyor. Sarıkaya, öncesinde ise bir alışveriş merkezinin üzerinde yer alan rezidansta yaşıyordu.Serenay Sarıkaya, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşamıştı.