Mahsun Kırmızıgül ile kızı Lavin alışverişte!
Oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, önceki gün yedi yaşındaki kızı Lavin ile birlikte Akmerkez'de objektiflere yansıdı.
Mahsun Kırmızıgül, Avukat Ece Binay ile 2016–2022 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin ile alışveriş yaptı. AVM'ye gelen baba-kız, uzun süre mağazaları dolaştı.
Mağaza çıkışı fotoğraflarını çeken basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşayan Lavin, "Çekmeyin çekmeyin" diyerek babasının elinden tutarak uzaklaştı.
Mağaza çıkışı fotoğraflarını çeken basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşayan Lavin, "Çekmeyin çekmeyin" diyerek babasının elinden tutarak uzaklaştı.