Demet Özdemir de o modaya uydu!

Büyük aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliği geçtiğimiz mayıs ayında biten Demet Özdemir, en son Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.Önceki haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Özdemir, evde dinlenerek iyileşmeye çalışmıştı. Genç oyuncu şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.Milano pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncu, siyah pantolon ceket kombini ile takipçilerinden tam not aldı.Demet Özdemir paylaşımına 'Herkese sevgi diledim, bir süre son fotoğraf size' notunu düştü.Siyah ceketinin içerisine hiçbir şey giymeyen ünlü oyuncunun iddialı tarzına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.