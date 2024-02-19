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Sibil Çetinkaya'dan romantik kutlama

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, aşk hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

Ekleme: 19.02.2024 - 09:20 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız; Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi projelerde yer almıştı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Şükrü Özyıldız, şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.

Sibil Çetinkaya'dan romantik kutlama

Yeni aşkı Sibil

Şu sıralar sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile birlikte olan olan Özyıldız’a sevgilisinden doğum günü jesti geldi.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününe özel oldukça romantik bir kutlama yaptı.

Sibil Çetinkaya'dan romantik kutlama

"Geldiğin yere ışık getiriyorsun

Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'la ilişkileri boyunca en özel anlarını paylaşarak altına ise, "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Happy birthday my love" ifadelerini kullandı.

Büşra Cebe'yı bıraktı

Özyıldız, geçtiğimiz günlerde Büşra Cebe ile ilişkisini bitirmiş, ikili birbirini Instagram'dan da silmişti.

Sibil Çetinkaya'dan romantik kutlama
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